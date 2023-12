Frau am Fußgängerüberweg angefahren: Stark verletzt

Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Friedrichsfelde auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Frontalzusammenstoß wurde die 65-Jährige mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie habe bei dem Vorfall am Freitagnachmittag schwere Kopfverletzungen erlitten. Rettungskräfte haben die Frau den Angaben nach unter Reanimationsmaßnahmen auf eine Intensivstation gebracht. Der 28-jährige Autofahrer sei unverletzt geblieben. Ob einer der beiden Verkehrsteilnehmer eine rote Ampel übersehen habe, sei Teil der Ermittlungen.