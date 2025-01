Eine Frau steht in Berlin-Schöneberg an einer Ampel, als sie unvermittelt von einer anderen Frau angegriffen wird. Die Angreiferin soll die Frau auch rassistisch beleidigt haben.

Frau an Ampel in Schöneberg attackiert und beleidigt

Berlin - Eine Frau ist an einer Ampel in Berlin-Schöneberg attackiert worden. Nach Angaben der 62-Jährigen hat eine andere Frau sie am Sonntagabend in der Martin-Luther-Straße unvermittelt zu Boden gestoßen und ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die Angreiferin habe sie zudem rassistisch beleidigt. Danach flüchtete sie.

Die 62-Jährige erstattete später über das Internet Anzeige bei der Polizei. Sie erlitt den Angaben zufolge Schmerzen und eine Schwellung im Gesicht. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.