Berlin - Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 55-Jährigen in Berlin-Köpenick beginnt am Mittwoch (9.15 Uhr) der Prozess gegen ihren ehemaligen Freund. Die Anklage lautet auf Mord. Der 52-Jährige soll der Frau vor ihrer Haustür aufgelauert und dann mit einer Machete auf sie eingestochen haben. Die 55-Jährige habe sich etwa einen Monat vor der Tat am 23. Oktober 2023 von dem Mann getrennt.

Laut Ermittlungen soll er zunächst versucht haben, die Frau durch ständige Nachstellungen zurückzugewinnen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er sie schließlich umgebracht habe, um sich für die Trennung zu rächen. Das Berliner Landgericht hat für die Verhandlung bislang zehn Tage vorgesehen.