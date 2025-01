Eine Frau geht mit Hunden in Ostfriesland spazieren. An einer Landstraße kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Die Spaziergängerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. (Symbolbild)

Oldersum - Eine Fußgängerin ist in der ostfriesischen Gemeinde Moormerland (Landkreis Leer) auf einer Landstraße von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 49-Jährige war nach ersten Ermittlungen der Polizei mit ihren Hunden auf der Straße am rechten Fahrbahnrand nahe dem Ortsteil Oldersum unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam, wie die Beamten mitteilten. In dem Auto fuhr ein 32 Jahre alter Mann, der in derselben Richtung wie die Frau unterwegs war.

Ersthelfer und ein Notarzt hätten vergeblich versucht, die Frau wiederzubeleben. Die 49-Jährige starb an der Unfallstelle, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Umstände und der Hergang des Unfalls würden ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Das Auto erfasste die Frau den Angaben zufolge kurz nach einer Einmündung. Einen Fußweg gibt es laut der Polizeisprecherin an der Landstraße an dieser Stelle nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.