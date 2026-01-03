Eine 64-Jährige aus dem Vogtland verliert rund 15.000 Euro an eine Tradingplattform. Erst eine weitere hohe Forderung macht sie misstrauisch.

Plauen - Eine Frau aus dem Vogtland ist auf einen Finanzbetrug im Internet hereingefallen und hat rund 15.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, überwies die 64-Jährige das Geld an eine Tradingplattform, die dafür einen Gewinn in sechsstelliger Höhe in Aussicht gestellt hatte. Ausgezahlt wurde jedoch nichts.

Als die Frau stattdessen eine weitere Forderung über 20.000 Euro wegen angeblicher Steuern erhielt, sei sie misstrauisch geworden und habe Anzeige erstattet. Die Polizei warnt vor Finanzgeschäften, bei denen unrealistisch hohe Gewinne versprochen werden.