Sprötau/Erfurt - Bei einem Streit unter Geschwistern ist in Sprötau (Kreis Sömmerda) eine Frau schwer verletzt worden. Die 28-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch mitteilte. Die Frau hatte ihren 34-jährigen Bruder am Dienstagnachmittag mit Geschirr beworfen, der griff sie daraufhin körperlich an.

Am Abend standen sich der Mann und eine weitere Schwester mit Baseballschläger und Messer gegenüber, als die Beamten eingriffen. Verletzt wurde diesmal niemand. Gegen die Geschwister wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.