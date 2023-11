Berlin - Eine Frau ist bei einem Sturz aus einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden. Die Frau sei aus bislang ungeklärter Ursache aus einem Fenster im fünften Stock gestürzt, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Nach der Versorgung durch einen Notarzt sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Die genauen Umstände des Sturzes sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.