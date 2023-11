Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Magdeburg - Eine Frau hat in Magdeburg eine Wohnungstür aufgebrochen und eine 16-jährige Bewohnerin angegriffen. Die 35 Jahre alte Frau habe die Jugendliche mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 16-Jährige habe dabei unter anderem Schwellungen im Gesicht und Würgemale erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Die Jugendliche habe schließlich selbst über den Notruf die Polizei alarmiert, nachdem die ältere Frau von ihr abgelassen hatte.

Die Polizei nahm die 35 Jahre alte Magdeburgerin wegen bereits ähnlicher Delikte vorläufig fest. Eine Haftrichterin ordnete anschließend Haft an, da sie Wiederholungsgefahr sah, so der Polizeisprecher. Ermittelt werde in der Sache wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Polizei zufolge handelte es sich bei den Frauen um Bekannte. Die Hintergründe der Tat von Dienstag seien noch nicht klar, so der Polizeisprecher.