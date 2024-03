Halle (Saale) - Bei einem Wohnungsbrand am Dienstagabend in Halle (Saale) hat eine 80-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. In einem Mehrfamilienhaus für betreutes Wohnen sei kurz vor 21 Uhr ein Feuer ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Brandort war eine Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die 80-jährige Bewohnerin schwerstverletzt aus der Wohnung retten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Bewohner wurden weder verletzt noch mussten sie aus ihren Wohnungen evakuiert werden, so die Sprecherin. Zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.