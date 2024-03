Frau entdeckt in Potsdam männliche Leiche in der Nuthe

Potsdam - Eine männliche Leiche ist am Sonntagnachmittag in der Nuthe in Potsdam gefunden worden. Eine Zeugin hatte den leblosen Mann im Wasser entdeckt, wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte. Mithilfe der Feuerwehr bargen die Polizisten den Leichnam, wie es hieß. Die Identität des toten Mannes war zunächst noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt nun, wie der Mann ums Leben kam.