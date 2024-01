Meiningen - Wegen des mutmaßlichen Mordes an seiner Mutter muss sich ab Mittwoch (9.00 Uhr) ein 43-Jähriger vor dem Landgericht Meiningen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im vergangenen Juli die 69-jährige in ihrer Wohnung in Meiningen mit einem Kabelbinder erdrosselt zu haben. Dabei soll er ausgenutzt haben, dass die Frau schlief oder schlaftrunken gewesen sei, hieß es vom Gericht.

Dem Angeklagten werden darüber hinaus eine Reihe weiterer Straftaten aus den Jahren 2021 und 2022 zur Last gelegt. Dazu gehörten unter anderem Diebstahl, Sachbeschädigung und eine Körperverletzung seiner Mutter. Für den Prozess sind in der kommenden Woche noch zwei weitere Termine anberaumt.