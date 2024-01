Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch.

Stendal - Im Prozess um den Tod einer 19-Jährigen aus Klötze in der Altmark (Sachsen-Anhalt), die mit 32 Messerstichen getötet und anschließend verbrannt und vergraben wurde, ist der Angeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die deutlich jüngere Geliebte arg- und wehrlos gewesen sei, als der 43 Jahre alte Mann im März vorigen Jahres auf sie eingestochen habe. Es habe sich nicht um eine Tat im Affekt gehandelt, so der Vorsitzende Richter.

Anschließend habe der Täter versucht, die Leiche der Frau anzuzünden und sie dann vergraben. Der Prozess hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil im vergangenen Jahr wochenlang nach dem vermissten Mädchen gesucht worden war, ehe ihre Leiche in einer Kiesgrube in Niedersachsen gefunden wurde. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.