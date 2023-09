Chemnitz - Eine 71-Jährige mit Fahrrad ist von der Polizei am Kreuz Chemnitz auf der Autobahn A72 gestoppt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Seniorin am Dienstag auf dem Seitenstreifen unterwegs. Autofahrer wählten den Polizei-Notruf. Sie sei der Meinung gewesen, den Seitenstreifen der Autobahn für ihre Radtour nutzen zu dürfen, begründete die Frau ihre Fahrt. Die Beamten brachten sie in Sicherheit. Um ein Verwarnungsgeld kam die Radfahrerin nicht herum.