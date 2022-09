Frau fährt mit Auto in Praxis und verletzt drei Menschen

In einem Regensburger Vorort landet eine Frau mit ihrem Auto versehentlich in einer Praxis. In dem Gebäude werden drei Menschen verletzt - glücklicherweise nicht so schwer.

Tegernheim - In der Oberpfalz ist eine Frau mit ihrem Auto in eine Praxis gefahren und hat drei Menschen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Autofahrerin am Dienstagvormittag bei dem Unfall in Tegernheim bei Regensburg versehentlich in die Geschäftsräume im Erdgeschoss des Gebäudes gefahren, berichtete die Polizei.

Während die Fahrerin selbst unverletzt blieb, wurden in der Praxis eine Person mittelschwer und zwei Menschen leicht verletzt. Zunächst waren die Einsatzkräfte von vier Verletzten ausgegangen, dies bestätigte sich aber nicht. Der Sachschaden blieb mit 10 000 Euro überschaubar.

Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei ging aber davon aus, dass die Autofahrerin ohne Absicht gegen die Hausfassade gefahren ist.