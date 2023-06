Großpösna - Bei einem Sprung von einem Boot in den Störmthaler See südöstlich von Leipzig hat sich eine Frau schwer verletzt. Die 29-Jährige war am Montag in die noch laufende Schiffsschraube geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau hatte gemeinsam mit einem 25-Jährigen an dem See ein führerscheinfreies Motorboot geliehen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.