Frau in Dresden rassistisch beschimpft

Dresden - Eine Frau aus Österreich ist nach Angaben der Polizei in Dresden von einer Gruppe verfolgt und rassistisch beschimpft worden. Ihr 21 Jahre alter Begleiter wurde von den Angreifern leicht verletzt, wie es hieß.

Wie die Polizei am Sonntag informierte, waren die 22-Jährige und ihr Begleiter am späten Freitagabend zunächst in einer Straßenbahn beleidigt worden. Nach dem Aussteigen seien ihnen mehrere Personen gefolgt und hätten die Frau wegen ihrer dunklen Hautfarbe abfällig beschimpft.

Bei der Fahndung habe bislang ein 25-Jähriger als Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden können.