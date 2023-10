Dresden - Ein Fahrradfahrerin ist in Dresden von einer Straßenbahn angefahren worden. Die 60-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau wollte nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochnachmittag im Stadtzentrum bei einer für sie roten Ampel über einen Fußgängerüberweg radeln, als die Bahn angefahren kam. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde psychologisch betreut.