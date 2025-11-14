Ein Wagen hält neben einer Frau. Es kommt zum Streit mit zwei Männern, schließlich soll sie in den Wagen gezerrt worden sein. Was sind die Hintergründe?

Eisenberg - Eine Frau soll in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) in ein Auto gezerrt und möglicherweise entführt worden sein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam der Wagen am Donnerstag neben der Frau zum Stehen, wie es von der Polizei heißt. Anschließend sollen zwei Männer ausgestiegen sein und mit der Frau gestritten haben.

Die Männer sollen die Frau demnach mehrfach aufgefordert haben, in den Wagen zu steigen - schließlich sollen sie die Frau gewaltsam ins Innere gezogen haben. Dann fuhren die Männer mit ihr davon.

Wurde die Frau entführt? Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer möglichen Freiheitsberaubung und bittet Zeugen um Hinweise.