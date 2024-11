Eine Frau wird in Gera so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik muss. Es gibt bereits einen Tatverdächtigen.

Gera - Eine Frau ist bei einem Streit in Gera nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem Messer schwer verletzt worden - tatverdächtig ist ihr Partner. Die 40-Jährige wurde nach der Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ihr 44 Jahre alter Partner wurde vorübergehend festgenommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann. Worum es bei dem Streit ging, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Art der Verletzungen wurden zunächst keine Angaben gemacht.