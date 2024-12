An einem Zebrastreifen in Glauchau stoßen eine Fußgängerin und ein Pkw zusammen, eine Person wird dabei verletzt. Was geschehen ist, ist noch unklar.

Eine 34-Jährige ist nach einem Unfall in Glauchau schwer verletzt in eine Klinik gebraht worden. (Symbolbild)

Zwickau - Eine 34-Jährige ist in Glauchau (Landkreis Zwickau) angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau habe am Montagmorgen im Ortsteil Eckersbach einen Zebrastreifen überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Eine 19-jährige Autofahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, stieß daraufhin mit der Fußgängerin zusammen. Die 34-Jahre alte Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.Die Details zum Unfallhergang sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.