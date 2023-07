Lübben - Beim Brand einer Matratze in einer Wohnung in Lübben (Dahme-Spreewald) ist eine 28-Jährige verletzt worden. Das Feuer in dem Wohnhaus in der Lindenstraße war nach Polizeiangaben am Montagmorgen ausgebrochen. Mieter hatten Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand im ersten Obergeschoss eine Matratze in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Mieterin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist den Angaben nach weiterhin bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.