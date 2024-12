Ein Streit an Heiligabend mit schlimmen Folgen: In einem Bremer Krankenhaus geraten zwei Frauen aneinander, eine der Patientinnen stirbt. Nun gibt es neue Entwicklungen.

Frau in Psychiatrie getötet - Verdächtige in Klinik

Bremen - Nach dem gewaltsamen Tod einer Patientin in einer Bremer Psychiatrie befindet sich die Verdächtige in einer forensischen Klinik. Das Gericht ordnete die Unterbringung der 41-Jährigen in der Einrichtung für psychisch kranke Straftäterinnen an, wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilte. Die Frau steht unter Verdacht, an Heiligabend eine 62-Jährige erwürgt zu haben.

Beide Frauen waren Patientinnen im Klinikum Bremen-Ost, sie befanden sich nicht in einer geschlossenen Abteilung. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun, warum der Streit eskalierte. Neue Erkenntnisse zum Motiv gebe es nicht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Klinikmitarbeiter versuchten noch, die ältere Frau wiederzubeleben. Doch für die 62-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Gegen Angestellte der Klinik wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit nicht ermittelt.