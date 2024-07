Halle - Nach dem Angriff auf eine 84-Jährige in einer Straßenbahn in Halle fahndet die Polizei nun mit Fotos aus der Videoüberwachung nach dem bislang unbekannten Mann.

Aus bislang unbekannten Gründen griff der Unbekannte die Frau am 30.05.2024 in einer Straßenbahn an. Der Täter sprach die Frau zunächst an und verwickelte sie in ein Gespräch, wie die Polizei am Tag nach der Tat mitteilte. Dann schlug er ihr unvermittelt mehrfach ins Gesicht und trat auf sie ein. Daraufhin verließ der Mann die Straßenbahn an der nächsten Haltestelle.

Die 84-Jährige erlitt laut aktuellen Angaben der Polizei schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Halle sucht nach Menschen, die Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort des Unbekannten machen können.