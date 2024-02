In Wittenberge wird am Dienstag eine Frau attackiert. Verdächtiger ist ihr Sohn. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts.

Wittenberge - Ein Mann hat in Wittenberge (Landkreis Prignitz) seine Mutter mit einem Gegenstand niedergeschlagen. Die Frau wurde nach der Attacke in einer Einrichtung am Dienstagmorgen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ihr Zustand wurde demnach zunächst nicht als lebensbedrohlich eingeschätzt. Der mutmaßliche Täter wurde an seiner Wohnanschrift festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen, auch zum Tatmotiv, dauerten zunächst an.