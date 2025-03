Berlin - Eine 33-jährige Frau ist von einem Mann am Berliner U-Bahnhof Kurfürstenstraße brutal angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich bereits am Abend des 11. März. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger Mann, ist der Polizei bekannt. Er soll die Frau der Polizei zufolge auf dem Bahnsteig mit Fäusten niedergeschlagen und getreten haben. Die Frau, bei der es sich um eine Prostituierte handeln soll, floh aus dem Bahnhof, soll jedoch auf der nächsten Kreuzung eingeholt und von dem Mann mit einer Metallstange geschlagen worden sein. Die Frau musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.