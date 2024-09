Nach Streit in Wohnung

Bremen - Ein 56-Jähriger soll in Bremen seine getrennt lebende Frau mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Die 37-Jährige wurde nach der Tat am Montag operiert und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Streit in ihrer Wohnung soll der Mann sie mit dem Tod bedroht und dann mit dem Messer auf sie eingestochen haben.

Der 56-Jährige wurde kurze Zeit später im Keller des Wohnhauses, in dem es auch zu dem Angriff gekommen war, festgenommen. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Das ehemalige Paar ist nach Polizeiangaben seit einigen Monaten getrennt.