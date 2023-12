Berlin - Eine mutmaßlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehende Autofahrerin hat in Berlin-Spandau an Heiligabend mehrere Autos gerammt und dabei sich und eine andere Frau verletzt.

Die 48 Jahre alte Autofahrerin erlitt am Sonntagabend schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine weitere Autofahrerin im Alter von 24 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährigen wurde Blut abgenommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 48-Jährige am Falkenseer Platz zunächst mit einem verkehrsbedingt wartenden Taxi zusammengestoßen und anschließend geflüchtet sein. Nicht weit entfernt von der ersten Unfallstelle soll sie mit ihrem Auto mit einem weiteren verkehrsbedingt wartenden Wagen zusammengestoßen sein, der dabei von einer Fahrspur auf die nächste geschoben wurde. In dem Auto saß die 24-Jährige.

Die 48-Jährige fuhr erneut davon. Ihre Fahrt endete erst, als sie kurz darauf auf ein weiteres Auto fuhr und von der Polizei gestellt wurde.