Erfurt - Eine 33 Jahre alte Frau ist ein Erfurt mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden worden. Wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt sei ihr Lebensgefährte festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach rief eine Anwohnerin am späten Montagabend die Einsatzkräfte wegen der Verletzten auf der Straße vor einem Wohnhaus. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde.

Als Tatverdächtigen stellte die Polizei kurz darauf ihren 31 Jahre alten Lebensgefährten in der Nähe des Tatorts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Dabei wird sie von Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamts unterstützt.