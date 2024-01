Berlin - Eine unbekannte Frau soll einen 72-Jährigen in einem Bus in Berlin-Charlottenburg attackiert sowie rassistisch und antisemitisch beleidigt haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Mann am Samstagnachmittag in den Bus gestiegen sein. Darin soll ihn dann die Frau beleidigt und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. An der Haltestelle Savignyplatz sei er dann nach draußen geflüchtet.

Eine kurze Zeit später zeigte er den Vorfall auf einem Polizeiabschnitt an. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.