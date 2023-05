Frau stirbt bei Autounfall in Oederan

Oederan - Eine 53 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Autounfall in Oederan (Mittelsachsen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war sie nach Mitternacht mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, einen Abhang hinuntergefahren und gegen zwei Bäume geprallt. Das Auto überschlug sich. Die Frau sei in dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.