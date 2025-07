Hemmingen - Nach dem Tod einer jungen Frau in Hemmingen südlich von Hannover sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Der 31-Jährige steht nach Angaben der Polizei unter Verdacht, seine 26-jährige Nachbarin getötet zu haben. „Wir prüfen jetzt: Was war das Motiv? Was waren die Hintergründe?“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nachbarn hatten am Freitagvormittag den Notruf gewählt. Sie berichteten, dass im Treppenhaus eine schwer verletzte Frau um Hilfe gerufen habe. Die 26-Jährige starb kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. Eine Obduktion soll klären, wie die Frau zu Tode kam. Die Polizei nahm den Verdächtigen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses fest.