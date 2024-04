Leipzig - Eine 70-jährige Frau ist in Leipzig aus einem Fenster gestürzt und gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich um einen Unfall beim Putzen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 70-Jährige fiel am Samstagmittag im Stadtteil Connewitz aus der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses. Rettungskräfte versuchten, die Frau zu reanimieren. Dennoch starb sie noch am Unglücksort. Hinweise auf eine Straftat lägen derzeit nicht vor.