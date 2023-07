Pritzwalk - Eine Frau ist nach einem schweren Unfall auf der B103 zwischen Pritzwalk und Meyenburg (beide Landkreis Prignitz) am Samstagabend ums Leben gekommen. Wie die Polizei Brandenburg am Sonntag mitteilte, stießen zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Die beiden Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt, eine Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.