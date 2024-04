Schierke - Bei Schierke ist eine 39 Jahre alte Frau von ihrem E-Bike gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau aus Niedersachsen sei am Sonntag auf einer abschüssigen Straße in Richtung der Stadt im Landkreis Harz gefahren, abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Rettungshubschrauber habe die Frau in ein Krankenhaus gebracht.