Delmenhorst - Beim Tod einer 83-jährigen Frau in Delmenhorst schließt die Polizei Fremdeinwirkung und ein mögliches Tötungsdelikt nicht aus. In der Wohnung der Frau seien Spuren gesichert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es gebe erste Ermittlungen zur Klärung der Todesursache. Anwohner in der Straße riefen die Polizei am Donnerstagabend, weil sie sich um ihre Nachbarin sorgten. Polizeibeamte verschafften sich Zugang zu ihrer Wohnung und fanden die Frau tot vor.