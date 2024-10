Eine Frau verkauft ihr Handy online. Doch das Telefon kommt seltsamerweise nie beim Käufer an. Stattdessen bietet kurz darauf ein anderer Mann das Gerät nun an. Das bringt die Frau auf eine Idee.

Jena - Eine Frau aus Jena hat einen mutmaßlichen Betrüger überlistet. Die 38-Jährige bot ihr altes Handy auf der Internet-Plattform Kleinanzeigen an, wie die Polizei mitteilte. Sie fand schnell einen Käufer aus Gera und schickte das Paket per Post. Nur: Beim Käufer kam lediglich ein leeres Paket an.

Die Frau forschte nach und fand heraus, dass ein anderer Mann aus Gera inzwischen das Handy auf der Plattform anbot. Sie vereinbarte ein Treffen mit dem Mann und informierte die Polizei. Die stellte das Handy sicher und leitete ein Verfahren wegen Betruges ein. Wie der Mann in den Besitz des Handys kam, ist noch unklar.