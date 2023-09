Berlin - Eine 37-Jährige und ihr Baby sind am Donnerstagnachmittag in Berlin-Neukölln rassistisch beleidigt und bedroht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll die Frau, die mit zwei Hunden in einem Park war, von drei Männern und einer Frau wegen der Hautfarbe ihres Kindes bedroht und rassistisch beleidigt worden sein. Einer der Männer soll zudem den Hitlergruß gezeigt haben. Die Tatverdächtigen entfernten sich anschließend. Der Polizeiliche Staatsschutz, der für politische Straftaten zuständig ist, ermittelt nun.