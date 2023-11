Northeim - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Northeim haben eine 34 Jahre alte Bewohnerin und ihre drei minderjährigen Kinder Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Feuer war am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Wohnung demnach bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich den Angaben zufolge auf das gesamte Gebäude aus.

Die Einsatzkräfte brachten alle Bewohner des Hauses und des benachbarten Gebäudes in Sicherheit, wie es hieß. Die Nachlöscharbeitn sollten bis in den Abend andauern. Den Schaden schätzten die Ermittler auf rund 250.000 Euro. Insgesamt waren etwa 65 Einsatzkräfte vor Ort. Weitere Details, etwa zum Alter der verletzten Kinder, wurden zunächst nicht genannt.