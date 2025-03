Nach der Tötung einer Mutter und ihrer Töchter in Berlin-Marzahn steht der Partner und Vater in Berlin vor Gericht. (Archivbild)

Berlin - Nach dem grausamen Tod einer Mutter und ihrer zwei Töchter steht in Berlin der Partner und Vater wegen Mordes vor Gericht. Der gebürtige Heidelberger soll die 31-Jährige und seine fünf und sechs Jahre alten Kinder im Oktober 2024 in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Marzahn mit einer Armbrust und einem Messer getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von dem Mordmerkmal der Grausamkeit aus. Aus „gefühlloser und unbarmherziger Gesinnung“ habe der 37-jährige Deutsche den Opfern bewusst Schmerzen und Qualen bereitet, so der Vorwurf.

Ein Motiv des Angeklagten sei bislang nicht bekannt. Er hat im Ermittlungsverfahren geschwiegen. Zu Prozessbeginn kündigte seine Verteidigerin eine Erklärung an. Der Bruder und Onkel der Opfer tritt in dem Verfahren als Nebenkläger auf.

Die Leichen der Frau und der beiden Kinder waren am 3. November 2024 in der Wohnung gefunden worden. Der mutmaßliche Täter war zu diesem Zeitpunkt den Ermittlungen nach nicht mehr in Berlin. Er wurde kurze Zeit später nach Justizangaben in Baden-Württemberg bei Verwandten gefasst. Nachdem er nach Berlin gebracht wurde, sitzt er in Untersuchungshaft.

Für den Prozess hat das Landgericht Berlin bislang insgesamt neun Verhandlungstermine bis zum 10. April geplant.