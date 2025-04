Magdeburg/Hannover - Eine Frau hat in einem ICE ihren Rucksack mit allen persönlichen Dokumenten und einer vierstelligen Summe Bargeld vergessen. In dem Gepäckstück hätten sich unter anderem 2.470 Euro befunden, teilte die Bundespolizei in Magdeburg mit.

Die 38-Jährige hatte den Verlust demnach am Samstag in Hannover bemerkt. Der Rucksack sei daraufhin in dem ICE gefunden und beim Halt in Magdeburg an die Bundespolizei übergeben worden. Am Sonntag konnte der Frau alles vollständig ausgehändigt werden, wie es hieß. Das Geld sowie Reisepässe, Ausweisdokumente, Führerschein sowie Geld- und Versicherungskarten waren noch da.