Quakenbrück - Eine Frau ist am Sonntag in Quakenbrück im Landkreis Osnabrück mit schweren Verletzungen entdeckt worden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Es sei von einem versuchten Tötungsdelikt auszugehen. Details nannte die Polizei nicht. Die Frau sei vor einem Gebäude gefunden worden. Zuerst berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“ darüber.