Frau verliert Geld an Trickbetrüger - so sah die Masche aus

Erfurt - Ein Trickbetrüger hat von einer Frau in Erfurt mehr als 1.000 Euro ergaunert. Der unbekannte Täter habe sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben und sich das Vertrauen der 23-Jährigen erschlichen, weil er während des Gesprächs persönliche Daten von ihr nennen konnte, berichtete die Polizei. Die junge Frau gab daraufhin mehrere Transaktionen in ihrem Online-Banking frei, sodass Geld auf das Konto des Täters gebucht wurde.

Nach dem Telefonat wurde die Frau stutzig und erkundigte sich bei ihrer Bankfiliale. Dabei flog der Schwindel auf. Derartige Betrugsmaschen sind gängige Praxis und führen wiederholt zu hohen Schäden bei den Opfern, so die Polizei. Sie mahnte erneut, keine personenbezogenen Daten in Telefonaten preiszugeben. Auch sollten keine Buchungen und Transaktionen im Online-Banking auf Initiative des Anrufers vorgenommen werden, sondern sich grundsätzlich rückversichert werden.