Groß Schönebeck - Eine 78-jährige Autofahrerin hat auf einem Parkplatz in Groß Schönebeck (Landkreis Barnim) die Kontrolle über ihren Wagen verloren und die Mitarbeiterin eines Baumarktes schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, ist noch völlig unklar, wie es zu der Unfallfahrt über den Parkplatz eines Baumarktes kam.

Die 78-Jährige hat nach den Angaben am Dienstagmittag auf dem Parkplatz zunächst stark beschleunigt und ist mit einem Baum kollidiert. Der Wagen kam jedoch nicht zum Stehen und sie stieß gegen zwei parkende Autos. Schließlich sei sie in das Eingangstor des Baumarktes gesteuert, hieß es. Dort wurde eine 62-jährige Mitarbeiterin von dem Auto erfasst. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Fahrerin des Autos erlitt Verletzungen.