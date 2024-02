Merseburg - Eine 19-Jährige soll von einem Betrunkenen im Bahnhof Merseburg (Saalekreis) vom Bahnsteig ins Gleisbett gestoßen worden sein. Zuvor habe der 35-Jährige die Frau beleidigt und tätlich angegriffen, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Gefahr durch einen einfahrenden Zug habe für das Opfer nicht bestanden, der Täter sei über die Gleise geflüchtet, hieß es. Die 19-Jährige wurde nach dem Angriff am späten Samstagabend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten gelang es den Angaben zufolge, den Mann zu stellen. Gegen ihn seien strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden. Warum der Mann die Frau angegriffen hat, war zunächst unbekannt.