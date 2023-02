Rehburg-Loccum - Eine 64 Jahre alte Frau ist im Landkreis Nienburg von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Sie erlitt Verletzungen am Bein und am linken Ellenbogen, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin hatte demnach am Mittwoch bei Rehburg-Loccum angehalten, weil im Display ihres Fahrzeuges die Mitteilung stand, dass die Heckklappe geöffnet sei. Die 64-Jährige stieg aus, um diese zu schließen. Sie hatte allerdings laut Polizei den Schalthebel des Automatikgetriebes versehentlich nicht auf „P“, sondern auf „R“ gestellt, das Auto rollte rückwärts. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.