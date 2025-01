Berlin - Eine 28-jährige Frau ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn angefahren, mitgeschleift und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau überquerte am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr die Gleise in der Greifswalder Straße und wurde von der Tram erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie in der Intensivstation aufgenommen wurde.

Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG teilten mit: „Der Unfall macht uns betroffen. Unsere Gedanken sind bei der Verunglückten und ihren Angehörigen.“ Man unterstütze die Ermittlungen der Polizei.