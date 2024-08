Garmisch-Partenkirchen - Weil sie zwei Kindern auf Bobbycars auswich, ist eine 70-Jährige in Garmisch-Partenkirchen gegen einen Metallpfosten geprallt. Nach Polizeiangaben fuhr die Frau am Samstag eine steile Straße hinauf, als ihr die beiden Kinder bergab fahrend entgegenkamen. Die Kinder seien nach dem Unfall weitergefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren sie in Begleitung zweier Erwachsener. Bei dem Unfall sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Laut Sprecher blieb die Frau unverletzt. Die Polizei bittet die Erziehungsberechtigten der Kinder, sich zu melden.