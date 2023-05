Hannover - Zwei Menschen sind bei einer Fettexplosion in einer Wohnung im Stadtteil Linden-Süd in Hannover verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Druckwelle der Explosion am Freitagabend so heftig, dass sie Türen aus den Wänden riss und Fenster heraussprengte.

Die Bewohnerin hatte demnach versucht, beim Kochen in Brand geratenes Fett mit Wasser zu löschen. „Wasser löst in brennendem Fett eine sofortige, extrem heftige Reaktion, die sogenannte Fettexplosion, aus“, informierte die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Als die Einsatzkräfte kamen, lagen Trümmer und Glassplitter vor dem Mehrfamilienhaus auf der Straße.

Die Feuerwehrleute retteten die Bewohnerin und eine Angehörige. Sie wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und noch vor Ort von einem Notarzt untersucht. Die Wohnung war nach der Explosion unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.