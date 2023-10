Halle - Eine 20 Jahre alte Frau ist am Samstagabend in Halle mit einem Messer verletzt worden, als sie einen Streit schlichten wollte. Zwei Männer waren zuvor auf einem Spielplatz in Streit geraten, wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte. Als die Frau dazwischengegangen sei, habe sie einer der beiden Streitenden mit dem Messer angegriffen. Die 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fand den Täter, der den Angaben zufolge in Richtung Innenstadt unterwegs war, bislang nicht.