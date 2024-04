Bad Schandau/Dresden - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Transporter ist auf einer Landstraße bei Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz eine Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Die 53-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei in Dresden am Samstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war am Freitagabend ein 21-Jähriger mit dem Auto nach dem Ortsausgang in einer Rechtskurve möglicherweise wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Der Wagen soll sich demnach auf der Fahrbahn quer gestellt haben und wurde von einem Transporter im Gegenverkehr gerammt. Der 21-Jährige und dessen 20-jährige Begleiterin wurden dabei leicht verletzt. Auch der 46-jährige Fahrer des Transporters erlitt leichte, dessen Mitfahrerin die lebensbedrohlichen Verletzungen. Zu zwei Kindern, die sich auch mit im Transporter befanden, konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. An den Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden, hieß es.